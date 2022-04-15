الشيخ صبري: مسرى النبي محمد يدنس وسط صمت إسلامي وخذلان واضح

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:27 م
15 ابريل 2022
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قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الجمعة : "إن مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدنس وسط صمت إسلامي وخذلان واضح.

وأضاف الشيخ صبري :"حسبنا الله ونعم الوكيل".

وحذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الجمعة، بشدة من إدخال القرابين إلى الأقصى المبارك.

جاء ذلك في اعقاب اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وإيقاع عشرات الإصابات في صفوف المصلين المحتشدين في المسجد الأقصى.

وقال الشيخ صبري، معقباً على ذلك: "الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العُزل بطرق حربيــة وبالأسلحــة النارية".

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