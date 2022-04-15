هنية: قرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته مهما كان الثمن

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، أنه أمام العربدة الصهيونية واقتحام المسجد الاقصى المبارك هناك خياران فقط، إما الاحتلال والبطش والقرابين في المسجد الأقصى، أو الرباط وترسيخ إسلامية القدس ومسجدها.

وقال هنية في بيان صحفي :"نحن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية من يقرر، وقرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته مهما كان الثمن".

وأشار إلى أنه لا مكان للغزاة في قدسنا وأقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية مهما طال الزمن.

وإليكم نص البيان:

سم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية بما يأتي:

أمام العربدة الصهيونية واقتحام المسجد الاقصى المبارك:

هناك خياران فقط إما الاحتلال والبطش والقرابين في المسجد الأقصى، أو الرباط وترسيخ إسلامية القدس ومسجدها الأقصى.

ونحن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية من يقرر، وقرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته مهما كان الثمن،

فلا مكان للغزاة في قدسنا وأقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية مهما طال الزمن.

إسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس

الجمعة: 14 رمضان 1443 هـ

الموافق: 15 نيسان/أبريل