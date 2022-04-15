الأردن يدين اقتحام قوات الاحتلال للأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:04 ص
15 ابريل 2022
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول:" أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك والحرم القُدسيّ الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين يُعّد انتهاكا صارخا، مشددا على أنه "تصرفٌ مدانٌ ومرفوض".

وطالبت ابو الفول سلطات الاحتلال، بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي فوراً.

وحذّر من مغبة هذا التصعيد الخطير، محمّلاً السلطات "الإسرائيلية" مسؤولية سلامة المسجد الأقصى المُبارك والمصلين، وطالبها بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

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