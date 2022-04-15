قوات الاحتلال تنسحب من المسجد الأقصى المبارك

انسحبت قوات الاحتلال، قبل قليل، من المسجد الأقصى بشكل كامل بعد اقتحام دام لعدة ساعات تخلله اشتباكات مع المعتكفين فيه.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال سمحت للمصلين من النساء والأطفال وكبار السن بدخول المسجد الأقصى عقب انسحابها.

يأتي ذلك بعد عملية قمع وحشية نفذتها قوات الاحتلال بحق المعتكفين في المسجد الأقصى، ما أدى لإصابة حوالي 152 مواطن وقرابة 100 معتقل.

من جانبها قالت شرطة الاحتلال: "أتممنا إخراج المصلين الذين تحصنوا داخل المسجد الأقصى واعتقلنا 100 منهم".

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة عند حاجز قلنديا على أهالي الضفة الذين شدوا الرحال للمسجد الأقصى اليوم، فيما تمكن عدد قليل من الوصول للأقصى حتى اللحظة.