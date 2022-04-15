الأخبار اللبنانية: المقاومة بغزة ترفع جهوزيتها إلى درجة "استنفار حرب"

أكدت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، أن الفصائل الفلسطينية أعلنت حالة الاستنفار القصوى في صفوفها، تحسباً لأي رد غير متوقع على الاحتلال.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر في المقاومة الفلسطينية، قولها": "أتمّت الفصائل الفلسطينية استعداداتها لردّ غير متوقّع على الاحتلال في حال نفّذ جرائمه في المسجد الأقصى أو مخيم جنين".

ويُشار إلى أنه بعد ساعات قليلة من اجتماع الفصائل في مكتب قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، أعلنت الفصائل الفلسطينية حالة التعبئة العامة في القطاع، استعداداً لإمكانية الدخول في مواجهة جديدة مع الاحتلال، فيما بلغت استعدادات الأجنحة العسكرية المنضوية تحت غرفة العمليات المشتركة درجة الاستنفار لـ"حرب".

وأقامت الفصائل الفلسطينية غرفة تنسيق سياسي للمواقف داخل القطاع، للتعامل مع التطوّرات الحاصلة في مدينتَي القدس المحتلة وجنين، وسط اتفاق على مستويات الردّ في حال تجاوز الاحتلال الخطوط الحمر.