بالفيديو والصور الشبان يواصلون تصديهم لقوات الاحتلال المقتحمة للمسجد الأقصى

يواصل الشبان المحتشدون في المسجد الأقصى، صباح اليوم الجمعة، التصدي لقوات الاحتلال التي تواصل اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك.

وتحولت ساحات المسجد الأقصى المبارك لساحة حرب حقيقية، ويقوم الشبان بعمليات كر وفر في إطار مواجهة وصد قوات الاحتلال المدججة بكافة أنواع الاسلحة.



وكان قد اصيب عشرات من الموطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد الهلال الأحمر بالقدس، بإصابة 67 مواطناً في المسجد الأقصى إلى الآن نقلوا جميعهم إلى مستشفيات القدس، لأفتاً إلى أن قوات الاحتلال تعيق عمل سيارات الإسعاف التي تصل لمنطقة باب الأسباط.















