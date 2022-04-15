بالصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

زحف آلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة المحتلة والداخل المحتلة منذ، مساء أمس، للتصدي للمستوطنين ودفاعًا عن القدس والأقصى، بهدف إفشال مخطط "ذبح القرابين" في "عيد الفصح اليهودي".

وصدرت العديد من الدعوات المقدسية لضرورة شد الرحال والرباط في "الأقصى"؛ لإفشال مخططات المستوطنين لتهويده وتدنيس باحاته.

ويُشار إلى أنه أعلنت "جماعات الهيكل المزعوم" نيتها إدخال "قربان الفصح" إلى المسجد الأقصى ونشرت إعلاناً بمكافأة مالية لمن يتمكن من إدخاله إلى المسجد، اليوم الجمعة الموافق 14 رمضان.

جدير ذكره أنه انطلقت حملة "الفجر العظيم" في مطلع عام 2020، بالتزامن مع الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى؛ للتأكيد على إسلاميته وضرورة شدّ الرحال إليه.





