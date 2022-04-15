أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 15-4-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:07 ص
15 ابريل 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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شهدت اسعار الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 15-4-2022، ثباتاً على اسعار بعض الاصناف، فيما شهد سعر الدجاج انخفاضاً في الأسواق بعد مدة طويلة من الارتفاع الذي شهده سابقاً.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، كما يلي:

الرقم   الصنف        السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 2
2 خيار 2.5
3 بصل 2
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 5
6 فلفل 4
7 جزر 2
8 ثوم 5
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 5
12 ليمون 1.7
13 ملوخية 3.3
14 فصوليا 8
15 بيض 14
16 دجاج 13
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7

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