أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 15-4-2022

شهدت اسعار الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 15-4-2022، ثباتاً على اسعار بعض الاصناف، فيما شهد سعر الدجاج انخفاضاً في الأسواق بعد مدة طويلة من الارتفاع الذي شهده سابقاً.