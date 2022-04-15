أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 15-4-2022

شهدت اسعار الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 15-4-2022، ثباتاً على اسعار بعض الاصناف، فيما شهد سعر الدجاج انخفاضاً في الأسواق بعد مدة طويلة من الارتفاع الذي شهده سابقاً.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|2
|2
|خيار
|2.5
|3
|بصل
|2
|4
|كوسا
|3.3
|5
|باذنجان
|5
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|2
|8
|ثوم
|5
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|5
|12
|ليمون
|1.7
|13
|ملوخية
|3.3
|14
|فصوليا
|8
|15
|بيض
|14
|16
|دجاج
|13
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7