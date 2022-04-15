محدث بالفيديو والصور اصابة 59 مواطناً خلال اقتحام الاحتلال باحات المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:32 ص
15 ابريل 2022
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اصيب عشرات من الموطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك.

 وأفاد الهلال الأحمر بالقدس، بإصابة 59 مواطناً في المسجد الأقصى إلى الآن نقلوا جميعهم إلى مستشفيات القدس، لأفتاً إلى أن قوات الاحتلال تعيق عمل سيارات الإسعاف التي تصل لمنطقة باب الأسباط.

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر بالقدس، "إنه إصبب 7 مواطنين بالأطراف العلوية من الجسم تم إخلاؤها من باب الأسباط لمستشفيات القدس".

وأعلن الهلال الأحمر، أنه فتح المستشفى الميداني لعلاج الإصابات في مركز إسعاف القدس.

وقال شهود عيان:" إن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الاقصى واطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين، ما ادى إلى وقوع اصابات بين صفوفهم".

وتصدى المصلين لقوات الاحتلال وحاولوا منعها من اقتحام باحات الأقصى، من خلال رشقها بالحجارة، وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وخلال الاقتحام قام عددا من جنود الاحتلال باعتلاء اسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى، وحطم جنود الاحتلال النوافذ الزجاجية للمصلى القبلي لإطلاق النار باتجاه المصلين.

تجدر الإشارة إلى أن جماعات "الهيكل" المتطرفة تنوي، مساء اليوم الجمعة، اقتحام الاقصى وذبح ما يسمى بـ"القرابين" في المسجد الأقصى ما سيفجر الأوضاع هناك.

 

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