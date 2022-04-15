القيادي الحرازين: مسيرة القوى في غزة رسالة دعم وإسناد للقدس والضفة

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين محمد الحرازين ، اليوم الخميس، أن المسيرة التي دعت لها الفصائل في غزة تحمل رسالتين هامتين ، الأولى: إسناد ودعم للقدس والضفة ، والثانية تحذير للاحتلال من التداعيات التي ستترتب على استمرار عدوانه على شعبنا ومقدساتنا .

ودعا القيادي الحرازين جماهير غزة الوفيّة إلى الاحتشاد والمشاركة في المسيرة التي ستنطلق عقب صلاة الجمعة من المسجد العمري الكبير بغزة.

وشدد الحرازين على أن الفلسطينيين لن يقبلوا أن يتلاعب الاحتلال بحياة أبنائهم وينتهك مقدساتهم.

وقال إن المقاومة ستكون صفاً واحداً في مواجهة العدوان والارهاب ، لافتاً إلى أن معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة والشعب الفلسطيني كله يمكن أن تشتعل مرة أخرى إذا لم يتوقف العدوان الصهيوني.

وأشار القيادي الحرازين إلى أن واجب الجماهير الفلسطينية في كل مكان أن تحتشد تلبية لنداء الأقصى ووفاءً لدماء الشهداء التي تنزف في شوارع الضفة الغربية .

وختم حديثه بالقول : "لنثبت للعالم كله أنه ما من شيء يمكن أن يحول بيننا وبين الصدح بحقوقنا وحماية مقدساتنا والذود عن دماء وأعراض أبناء شعبنا".

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة جماهرية حاشدة بدعوة من القوى والفصائل ظهر غد الجمعة ، حيث ستؤدى صلاة الجمعة في المسجد العمري والمساجد المحيطة ومن ثم تخرج الجماهير لتجتمع في ميدان فلسطين .

وستشهد المسيرة مشاركة من كافة قادة الفصائل الوطنية والاسلامية بغزة.