أسعار الذهب اليوم في الجزائر الجمعة 15 أبريل 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، الجمعة 15 أبريل/نيسان 2022، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 9.060 ألف دينار (63.18 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، إلى نحو 7.927 ألف دينار (55.28 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى مستوى 6.795 ألف دينار (47.39 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.285 ألف دينار (36.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال التعاملات المسائية، هبوطا إلى نحو 281.759 ألف دينار (1965 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، نحو 63.420 ألف دينار (442.27 دولار).