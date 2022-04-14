الباحث أبو عكر: حكومات الاحتلال تتسابق وتتنافس على الدم الفلسطيني

قال الكاتب والباحث الأكاديمي بسام أبو عكر إن هناك حالة تسابق وحالة مزايدة بين أقطاب الأحزاب الصهيونية على الجغرافيا الفلسطينية في الداخل وفي القدس وفي الضفة، فيما يتعلق بالاستيطان ومن الأكثر غلواً وتطرفاً بحق الفلسطينيين ومن الأقدر على ممارسة حرب الإبادة والاقتلاع لهذا الشعب عن أرضه.

وأوضح أبو عكر في تعقيب على العدوان الصهيوني المتصاعد بحق شعبنا اليوم الخميس، أن حكومات الاحتلال تتسابق وتتنافس على الدم الفلسطيني وعلى التغول في الحقوق الفلسطينية وحرمانهم من أبسط حقوقهم وتهميشهم، كما هو حاصل في النقب والمثلث والجليل.

و أشار الى أن عملية التهويد التي تجري على قدم وساق وبشكل متواصل وعلى شكل مستمر يطال كل تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني في مدينة القدس.

و أضاف: هناك تهديد جدي وفعلي وواقعي، للمسجد الأقصى فيما يتعلق بالتقسيم المكاني والزماني، وإقامة هيكل معنوي يمارسون عليه كل أشكال طقوسهم في كل المناسبات الأساسية والمركزية والأعياد اليهودية.

و اكد الباحث أبو عكر ان المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات دائمة ومستمرة، وعمليات اجتياح يقودها حاخامات ومتطرفون، وممارسة طقوس يهودية بحماية وحراسة جيش الاحتلال.

و قال: "نحن الفلسطينيون الضحايا الحقيقيون على هذه الأرض، ويواجه شعبنا بما أتيح لنا من امكانيات ومن قدرات، للدفاع عن نفسه أمام وحشية الاحتلال وجرائمه المستمرة، وليس باَخرها اغتيال أبناء شعبنا في جنين وسلواد وحوسان بدم بارد من رصاص الاحتلال".