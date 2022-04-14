طالب فلسطيني يحصل على مرتبة الشرف في أطروحة الدكتوراه في مصر

نال الباحث الفلسطيني خالد سالم محمد الحطاب درجة الدكتوراة من كلية الإعـلام / قســم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، وقد حصل على مرتبة الشرف الأولى لأطروحة الدكتوراة تحت عنوان" التغطية الإخبارية للعلاقات القطرية الخليجية في القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية الكويتية وعلاقتها باتجاهات الجمهور الكويتي ".

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من السادة الأساتذة أ.د/ ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا والأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون (مناقشاً ورئيساً)، أ.د رباب عبدالرحمن هاشم أستـاذ الإعلام بكلية الآداب ـ جامعة حلوان( مناقشا )، ا.م.د الأميرة سماح فرج الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام ـ جامعة القاهرة (مشرفاً مشاركاً).

وقدّم مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بقسم الشؤون الثقافية سليم التلولي التهاني باسم سعادة سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والمستشار الثقافي ناجي الناجي ، للدكتور خالد سالم محمد الحطاب ، متمنيا له ولكافة الطلبة والباحثين وأحرار العالم من طلاب العلم دوام التميز والتألق والإبداع والعمل معا من أجل اعلاء الحق الفلسطيني وعدالة قضيته .