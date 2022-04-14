كلمات الأسير ايهم كممجي في رقاء شقيقه شأس الذي استشهد برصاص الاحتلال

كتب الأسير ايهم كممجي رثاء لشقيقه الشهيد شأس، الذي استشهد برصاص الاحتلال امس الأربعاء في جنين.

فيما يلي نص رسالة الأسير ايهم كممجي في رثاء اخيه:

بسم الله ، اللهم إني صائم ، بسم الله ، اللهم إني حر ، بسم الله اللهم إني أخو الشهيـــد .

يا أمي اعدي له فراشا من الورد ، إن شأس اليوم الشهيـــــد ، عانقيه عناقين وهبي إحداهما خالصا عني ، بسم الله ، اللهم إني صائم ، بسم الله ، اللهم إني حر ، بسم الله اللهم إني أخو الشهيـــــد .

يا أمي اعدي له فراشا من تراب البلاد وانثري فوق العلم المضرج الزعتر والريحان إنه موسم خصب وفير، بسم الله، الله اكبر.