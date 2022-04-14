الجهاد الاسلامي ينعى شهداء الضفة و يؤكد أن دماءهم لن تذهب هدراً

نعت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الخميس الشهداء الين ارتقوا خلال الـ 24 ساعة برصاص الاحتلال "الإسرائيلي".

و قالت الحركة في بيان لها: "ننعى بكل فخر واعتزاز، الشهيد المجاهد شأس فؤاد كممجي ٢٨ عاماً أحد أبناء حركة الجهاد الاسلامي وأبطالها من بلدة كفر دان، وشقيق الأسير البطل القائد أيهم كممجي، والشهيد البطل فيصل أبو الرب، اللذين ارتقيا أثناء تصديهما لقوات الاحتلال التي اعتدت على محافظة جنين".

كما نعت الحركة الشهيد البطل فواز حمايل، الذي استشهد اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس مساء أمس.

و أكدت الحركة على أن هذه الدماء لن تذهب هدرا، بل ستزيد جذوة الصراع مع العدو اشتعالا، على طريق المواجهة التي ستنتهي بزوال الاحتلال عن كل شبر من أرض فلسطين إن شاء الله.

و وجهت الحركة في بيانها التحية لأبناء شعبنا الذين يقارعون العدو الصهيوني في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة والأرض المحتلة عام 1948، داعية إلى مزيد من التلاحم صفا واحدا لإفشال المخططات العدوانية الصهيونية، ووضع حد لإرهاب الاحتلال.

و فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(ولا تحسبنّ الذينَ قُتلوا في سبيلِ الله أمواتاً، بل أحياءٌ عند ربّهم يُرزقون)

بيان نعي شهداء

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

لم تزل دماء أبناء شعبنا الفلسطيني تتدفق في قرى ومدن وزقاق وشوارع الضفة الغربية، لتعلن ميلاد فجر جديد، عنوانه التضحية بالأرواح والمهج، دفاعا عن كرامة كل فلسطيني، وذوذا عن حياض المقدسات.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ننعى بكل فخر واعتزاز، الشهيد المجاهد / شأس فؤاد كممجي (٢٨ عاماً) أحد أبناء حركة الجهاد الاسلامي وأبطالها من بلدة كفر دان، وشقيق الأسير البطل القائد أيهم كممجي، والشهيد البطل فيصل أبو الرب، اللذين ارتقيا أثناء تصديهما لقوات الاحتلال التي اعتدت صباح اليوم الخميس على محافظة جنين.

كما ننعى الشهيد البطل فواز حمايل، الذي استشهد اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس مساء أمس.

إننا ونحن ننعى الشهداء الأبرار، لنؤكد على أن هذه الدماء لن تذهب هدرا، بل ستزيد جذوة الصراع مع العدو اشتعالا، على طريق المواجهة التي ستنتهي بزوال الاحتلال عن كل شبر من أرض فلسطين إن شاء الله.

نتوجه بالتحية لأبناء شعبنا الذين يقارعون العدو الصهيوني في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة والأرض المحتلة عام 1948، وندعوهم إلى مزيد من التلاحم صفا واحدا لإفشال المخططات العدوانية الصهيونية، ووضع حد لإرهاب الاحتلال.

خالص التعازي والمواساة لذوي الشهداء، ولأهلنا في كل مدن الضفة التي تنتفض رفضا لإرهاب الاحتلال، ونتقدم بالتعزية من الأسير المجاهد أيهم كممجي باستشهاد شقيقه شأس، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل شهداءنا في الفردوس الأعلى وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الخميس 13 رمضان 1443ه، 14 ابريل 2022م