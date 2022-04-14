إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية بدرس غرب رام الله

أصيب، مساء اليوم الخميس، شابًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر طبية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية بدرس غرب رام الله، مشيرًا إلى أن طواقم الإسعاف قامت بنقله إلى المستشفى.

واستشهد مساء اليوم، مواطنًا فلسطينيًا من بلدة بيتا متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" يوم أمس الأربعاء.

وأعلنت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيتا، أمس الأربعاء، ونقل على إثرها إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس.

وأوضحت الوزارة، أن الشهيد هو فواز حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال أمس.

وباستشهاد الشاب حمايل يرتفع عدد الشهداء خلال الـ24ساعة الماضية في الضفة الفلسطينية لـ6 شهداء، اثنين منهم من مدينة جنين خلال مواجهات اندلعت في المخيم صباح اليوم الخميس، وهم :"شأس كممجي شقيق أيهم كممجي أحد أبطال نفق الحرية ، والشهيد الثاني هو مصطفى أبو الرب".