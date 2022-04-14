عادات غذائية تساهم في إصابتنا بـ"المرض الصامت"

يطلق على مرض السكري اسم "المرض الصامت" لأنه يتسلل بخفة إلى أجسامنا، وارتفاع نسبة السكر في الدم، مقدمة للإصابة بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2.

يمكن أن تتسبب بعض العادات الغذائية الخاطئة في إحداث فوضى في نسبة السكر في الدم، كتناول الحلويات عالية الكربوهيدرات والسكر والمخبوزات والخبز الأبيض والأرز ومنتجات الحبوب المصنعة الأخرى.

تحذر أخصائية الرعاية الصحية لمرضى السكري مولي واجمان من أن المشروبات المحلاة بالسكر أكثر خطورة من الطعام، وتقول واجمان "في بضع رشفات، يمكنك أن تستهلك الكربوهيدرات والسكر المعادل لوجبة كاملة".

معرفة كيف يمكن لعادات شرب معينة أن ترفع نسبة السكر في الدم إلى مستويات غير صحية وتسبب مشاكل بمرور الوقت قد تساعدك على استبدال عادات المشروبات السيئة تلك بأخرى صحية، ومن المشروبات التي ترفع نسبة السكر في الدم و يجب الإمتناع عنها

شرب الصودا أو الشاي الحلو

وجدت دراسة أجريت على أكثر من 300 ألف شخص في مجلة رعاية مرضى السكري أن الأشخاص الذين يشربون حصة إلى حصتين من المشروبات المحلاة بالسكر يوميا لديهم خطر أكبر بنسبة 26٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بمن يشربون أقل من مرة واحدة في الشهر، بينما من الواضح أن المشروبات الغازية والشاي الحلو مليئة بالسكر، فقد لا تدرك عدد السكريات المضافة التي تدخل في المشروبات التجارية.

تقول كيمبرلي بيربونت،في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو :"اقرأ ملصق حقائق التغذية عن الكربوهيدرات وغرامات السكر المضاف، أي شيء يحتوي على الكربوهيدرات يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم."

تقول بيربونت: "إن إقران المشروبات السكرية بوجبة تحتوي على البروتين والدهون الصحية يمكن أن يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم".

شرب القهوة المحلاة

تعتبرالقهوة السوداء مشروب صحي مليئ بالبوليفينول الصحي، ولكن إضافة للقهوة المقشدات المحلاة يحول فنجان قهوتك إلى ما يعادل علبة الصودا.

تقول الأخصائية تريستا بيست "إن إضافة المحليات أو الكريمات عالية السعرات الحرارية والدهون يزيد من احتمالية تسبب مشروب القهوة المعتاد في زيادة الوزن، واحدة من أسوأ عادات الشرب لأولئك الذين يريدون السيطرة على نسبة السكر في الدم هو تناول القهوة المتخصصة عالية السكر والدهون."

مشروبات صناعية خادعة

تتضمن بعض هذه الملصقات "مشروب طاقة طبيعي بالكامل" و"عصير حقيقي 100٪" و "مصنوع من فواكه عضوية" لكن تلك "الأقنعة الصحية" كما تسميها واجمان، لن تخدع جسدك.

تقول واجمان: "مشروبات الطاقة الشهيرة، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الشاي المصنوعة من الأعشاب، تصنع دائمًا بالكثير من السكريات المضافة لجعلها حلوة". وتضيف واجمان :"حتى عصير البرتقال النقي 100٪ من المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم".

المشروبات المجمدة

يعتقد بعض الناس أن القهوة الحلوة والمثلجة أو مشروب السلاش في يوم حار أمر لا بأس به حتى عند القلق بشأن ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يقول المدرب الشخصي المعتمد والكاتب " ستيف ثونيسن: " مشروب سلاش 20 أونصة نموذجيا يحتوي على حوالي 83 جرام من السكر، ستتعرض لضغوط شديدة للعثور على مشروب سلاش تجاري يحتوي على كمية أقل من السكر، ولكن يمكنك صنع نسخة صحية في المنزل باستخدام الفاكهة، الوصفات هي مجرد بحث سريع على الإنترنت."

يوصي ثونيسن بتجنب القهوة المثلجة والمشروبات الرياضية أيضا، والتي تحتوي عادة على 74 و 34 جراما من السكر على التوالي لكل 20 أونصة.

شرب الكحول

يسير الخبراء إلى أن بعض أنواع المشروبات الكحولية القوية لا تحتوي على سكر كالوسكي، ولكن العديد من الخلاطات التي تدخل في الكوكتيلات تحتوي على السكريات، النبيذ يحتوي على السكر والكربوهيدرات والبيرة تحتوي على الكربوهيدرات. لذا ، فإن الشرب المنتظم "قد يؤدي إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم بالإضافة إلى احتمال زيادة الوزن" ، كما يقول ديفيد بريندان، مدرب شخصي

يقول بريندان: "يغير الكحول الطريقة التي يفرز بها الكبد الجلوكوز، والذي يمكن أن يسبب انخفاضا مفاجئا في نسبة السكر في الدم يسمى نقص السكر في الدم". يجب أن ينتبه مستخدمو الأنسولين إلى تأثيرات الشرب على مستويات السكر في الدم.

تشير واجمان إلى حقيقة أخرى تتعلق باستهلاك المشروبات للبالغين والتي يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم: الطعام الذي تتناوله أثناء الشرب وبعده.