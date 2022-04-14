بالصور الرابطة الإسلامية تنظم احتفال طلابي في مدرسة عبد الرؤوف الشريف بغزة

نظمت الرابطة الإسلامية إقليم غزة، اليوم الخميس، احتفالا طلابياً في مدرسة عبد الرؤوف الشريف بمنطقة الزيتون بحضور الأستاذ محمد هاشم منسق منطقة الزيتون وكوادر الرابطة الإسلامية والهيئة التدريسية وطلبة المدرسة.

وبدوره بين الأستاذ هاشم جهود الرابطة في تفعيل الثوابت وفي مقدمتها قضية الأسرى، قائلاً: يجب أن تكون قضية الأسرى من أهم أولوياتنا وأن نبذل جهدنا لتحريرهم .

وأضاف هاشم : "لقد فشل العدو على مدار عقود الصراع في كسر إرادة الأسير بل إن الأسرى هم الذين كسروا إرادة وهيبة العدو الصهيوني، موضحاً أن البطولات التي أثلجت صدور كل أحرار العالم والتي قام بها الأسرى بعد تحررهم في عملية الهروب الكبير من سجن "جلبوع" تؤكد فشل كل إجراءات العدو بحق الأسرى".

وفي ختام الحفل تم تنظيم مسابقة ثقافية بأسئلة منوعة من حياة الأسرى وتوزيع الهدايا على الفائزين.









