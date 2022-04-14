الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي، مساء أمس الأربعاء، مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3 - 3، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي مع فياريال الإسباني في الدور قبل النهائي.

وبعد هذه النتيجة، يكون قد تأهل ليفربول بعد فوزه على بنفيكا بـ 6 - 4 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبالمقابل، بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد بتعادله مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني (0-0) الأربعاء في إياب ربع النهائي.

وكان فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا الذي وصل إلى النهائي الموسم الماضي وخسر أمام خصمه المحلي تشيلسي، حسم لقاء الذهاب على أرضه 1 - صفر.

ويُشار إلى أن هذا التأهل للنادي الإنجليزي هو الثاني على التوالي والثالث في تاريخ الفريق.

جدير ذكره أنه سيضرب سيتي موعدا في نصف النهائي المقرر في 26 أو 27 الشهر الحالي مع ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب والذي جرد تشيلسي من اللقب رغم الخسارة أمامه إيابا 2 - 3 بعد التمديد، وذلك لفوزه ذهابا في لندن 3-1.