جراح أحدهم خطيرة..إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في طولكرم وجنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم الخميس، عن إصابة 3مواطنين في مدينتي جنين وطولكرم في الضفة الفلسطينية المحتلة جراح أحدهم وصفت بالخطيرة اثر اصابته برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الفخذ، وأخرى بالرصاص المطاطي، وصلتا مستشفى طولكرم الحكومي من منطقة جامعة خضوري".

وأضافت:" لا تزال حالة مصاب (١٧ عاماً)، حرجة للغاية، بعد إصابته أصيب صباح اليوم برصاص الاحتلال في جنين".

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت قبل قليل، عن استشهد مواطن من مدينة نابلس متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، في المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا.