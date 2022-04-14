سلطات الاحتلال تصعد سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين

شهد شهر نيسان الحالي تصاعدا حاداً في حالات القتل المتعمد للمواطنين الفلسطينيين، وهي جرائم اعدام خارج القانون.

وبحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، ارتقى منذ بداية شهر نيسان الجاري 16 شهيداً وشهيدة في الضفة الغربية والداخل المحتل احتجز الاحتلال جثامين 7 شهداء منهم وهم:

- الشهيد نضال جعافرة | 30 عاما من مدينة الخليل

- الشهيد صائب عباهرة | 30 عاما من مدينة جنين

- الشهيد خليل طوالبية | 24 عاما من مخيم جنين

- الشهيد سيف ابو لبدة | 25 عاما من مخيم نور شمس

- الشهيد رعد حازم | 29 عاما من مخيم جنين

- الشهيدة مها الزعتري | 24 عاما من مدينة الخليل

- الشهيد عبد الله سرور | 40 عاما من مدينة الخليل

وأوضحت الحملة، أنه باحتجاز جثامين الشهداء الستة يرتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزين منذ بداية العام الحالي الى ١٣ شهيدا وشهيدة منهم 3 شهداء من الأراضي المحتلة عام 48، ليصبح عدد الشهداء المحتجزين منذ عودة الاحتلال لسياسة الاحتجاز في العام 2015 إلى 104 شهيدا وشهيدة، وهذا أعلى رقم سجل لاحتجاز الشهداء منذ العام 2015.