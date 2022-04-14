استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد مساء اليوم الخميس، مواطن فلسطيني من بلدة بيتا متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" يوم أمس الأربعاء.

وأعلنت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيتا، أمس الأربعاء، ونقل على إثرها إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس.

وأوضحت الوزارة، أن الشهيد هو فواز حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال أمس.

وباستشهاد الشاب حمايل يرتفع عدد الشهداء خلال الـ24ساعة الماضية في الضفة الفلسطينية لـ6 شهداء، اثنين منهم من مدينة جنين خلال مواجهات اندلعت في المخيم صباح اليوم الخميس، وهم :"شأس كممجي شقيق أيهم كممجي أحد أبطال نفق الحرية ، والشهيد الثاني هو مصطفى أبو الرب".

وفيما يلي صورة للشهيد حمايل تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي:



