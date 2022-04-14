انخفاض اسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 14-4 -2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية باستمرار أسعار الذهب في الجزائر والعديد من الدول العربية الأخرى.
انخفاض اسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 14-4 -2022
أسعار الذهب في الجزائر
ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخباري على تقديم أسعار الذهب في الجزائر، بعد زيادة عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.
انخفاض اسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 14-4 -2022
أسعار الذهب في الجزائر
شهدت اسعار الذهب في الجزائر، اليوم الخميس، انخفاضاً مقارنةً بأسعار امس، ليسجل عيار 21 مبلغ 7,960 دينار ، ليكون متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري كما يأتي:
أسعار الذهب في الجزائر
|الوحدة
|دينار جزائري
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|9,097 دينار
|$63.46
|سعر الذهب عيار 22
|8,339 دينار
|$58.17
|اسعار الذهب عيار 21
|7,960 دينار
|$55.53
|اسعار الذهب عيار 18
|6,823 دينار
|$47.60
|سعر الذهب عيار 14
|5,307 دينار
|$37.02
|سعر الذهب عيار 12
|4,549 دينار
|$31.73
|اسعار أوقية الذهب
|282,922 دينار
|$1,974
|اسعار جنيه الذهب
|63,682 دينار
|$444.25
|اسعار كيلو الذهب
|9,097,170 دينار
|$63,463