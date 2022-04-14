الاحتلال يعتقل شاباً على طريق حوارة جنوب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الخميس، شابا من بلدة طمون قرب طريق حوراة بنابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة:" إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نضال خالد أحمد بني عودة (21 عاما) من بلدة طمون، على طريق حوارة جنوب نابلس".

وصعدت قوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة من اعتداءتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، بما يشمل عمليات الإعدام الميداني للشبان على الحواجز الصهيونية، والاعتقالات التي تطال العشرات من الشبان في أنحاء الضفة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم، مدينة جنين، وخاض مقاومون اشتباكات عنيفة معها في بلدة كفر دان ادت لاستشهاد شابين، وهما: شأس كممجي شقيق أيهم كممجي أحد أبطال نفق الحرية، والشهيد الثاني هو مصطفى أبو الرب.