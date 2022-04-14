أفضل 10 عصائر للصائم في رمضان.. ما هي؟

يعتني الكثير من الصائمين، بصحتهم من خلال شرب أنواع مختلفة من العصائر خلال شهر رمضان المبارك، ووضع المفيد منها على مائدة الإفطار.

فالعديد من الأطباء المختصين في التغذية، أوصوا بتناول 10 أنواع من المشروبات التي بها فائدة كبيرة للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وهي كما يلي:

1- الكركديه: من أفضل المشروبات لمتبعي الأنظمة الغذائية أو الحمية، لأنه قليل السعرات الحرارية وغني بفيتامين "ج" ويساعد على تقوية المناعة، ويقوي ضربات القلب، ومرطب ومنشط للهضم، يتم تناوله باردا أو ساخنا.

2- الخروب الطبيعي: أحد أهم العصائر في رمضان، لذيذ ومنعش يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ومدر للبول ويقوي مناعة الجسم.

3- التمر الهندي: من المشروبات المشهورة في رمضان، ويحوي العناصر المفيدة مثل البوتاسيوم، وسكر العنب، وألياف، ونسبة كبيرة من الأحماض.

4- السوبيا: شراب مشهور في منطقة الخليج، منعش يناسب الأطفال والذين يعانون من النحافة، مفيد في علاج حصوات الكلى.

5- التمر باللبن: يتم نقع التمر بعد نزع النوى في اللبن أو الحليب الدافئ مع إضافة القليل من عسل النحل حسب الرغبة، لمدة 3-4 ساعات ويقدم على الإفطار لأنه سهل المضغ وقليل السكر.

6- قمر الدين "المشمش المجفف": غني بالفيتامينات والحديد، ويعتبر مبردا ومنعشا، يفيد في تنظيم عمل الأمعاء، يقوي الأعصاب ويفتح الشهية ومصدر للألياف.

7- الخشاف بالحليب: مشروب رمضاني يتم إعداده في بلدان عربية خاصة في مصر، يصنع من نقع مجموعة من الفواكه المجففة من المشمش، القراصيا، التين، الزبيب، جوز الهند، والتمر.

8- الجلاب: أحد المشروبات الرمضانية المحببة لما له من فوائد عديدة للصائم وكذلك طعمه اللذيذ والمنعش، حيث يخلط شراب التمر ودبس العنب وماء الورد والصنوبر والزبيب مع الثلج.

9- عرق السوس: يتم نقع الجذور في الماء لفترة، ويعتبر من المشروبات التي تناسب مرضى قرحة المعدة، كما يساعد على تقليل أعراض حموضتها وكذلك فهو فاتح للشهية ولكن يجب تناوله بحذر بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع.

10- عصير الدوم: يمنح الشعور بالانتعاش، تناوله فور انتهاء ساعات الصيام يعمل على الترطيب، يصنع من الثمرة الخاصة به، وله فوائد في تقوية الذاكرة ومعالجة آلام الحلق وعلاج الالتهابات، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى قدرته على إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

وأوصى الأطباء الصائمين الابتعاد عن المشروبات التي تحوي الكافيين، وكذلك مشروبات الطاقة والكاكاو الساخن والمشروبات الغازية التي تحوي كميات كبيرة من السكر، والعصائر الجاهزة المحلاة، موضحين أن هذه المشروبات بدلا من أن ترطب الجسم تعمل على إخراج السوائل منه وتزيد الشعور بالعطش.