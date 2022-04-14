دعاء مستجاب ليلة القدر شهر رمضان 2022- علامات ليلة القدر

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك 2022، يبحث المسلمون عن أدعية ليلة القدر 2022، حيث أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأنه قدرها عند الله عظيم، وفيها تقدر أقدار العباد، قال تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر:67]. فيحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر أدعية ليلة القدر 2022 .

متى موعد ليلة القدر 2022؟

ليلة القدر هي في الليالي الفردية من العشر الأواخر من رمضان، وهذا ما تتفق عليه معظم الآراء، وهناك هي تلك التي تؤكد أن ليلة القدر ثابتة وغير متغيرة، وأنها ستكون ليلة السابع والعشرين من رمضان ، ولا سيما الليالي الفردية، ويكون وقتها على النحو التالي:

موعد ليلة القدر 2022، تنطلق ليلة 21 رمضان من المغرب يوم الخميس 21 أبريل 2022 وتستمر حتى فجر الجمعة 22 أبريل 2022.

موعد ليلة القدر 2022، تنطلق ليلة 23 رمضان من المغرب يوم السبت 23 أبريل 2022 وتستمر حتى فجر الأحد 24 أبريل 2022.

موعد ليلة القدر 2022، تنطلق ليلة 25 رمضان من المغرب يوم الإثنين 25 أبريل 2022 وتستمر حتى فجر الثلاثاء 26 أبريل 2022.

موعد ليلة القدر 2022، تنطلق ليلة 27 رمضان من المغرب يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 وتستمر حتى فجر الخميس 28 أبريل 2022.

موعد ليلة القدر 2022، تنطلق ليلة 29 رمضان من المنطقة المغاربية يوم الجمعة 29 أبريل 2022 وتستمر حتى فجر السبت 30 أبريل 2022.

أدعية ليلة القدر

اللهم اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

أدعية ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من عتقائك من النار.

اللهم تقبّل صيامنا، وقيامنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وسائر أعمالنا، وبلّغنا برحمتك ليلة القدر، يا أرحم الراحمين

اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

أدعية ليلة القدر، ربي إني استودعتك أدعية فاض بها قلبي فاستجبها لي يا كريم.

اللهم ما أخشاه أن يكون صعباً هوّنه وما أخشاه أن يكون عسيراً يسّره وما أخشاه أن يكون شراً اجعل لي فيه خيراً ولا تجعلني أخشى سواك.

أدعية ليلة القدر، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

اللهم أحسن ختامنا وارزقنا من حلالك واحمنا من طريق الشر والحرام، اللهم لطفك وعفوك بمرضى كورونا إنك أنت الشافي المعافي رب المعجزات القادر على إحياء العظام وهي رميم.

أدعية ليلة القدر، اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل

سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله "إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها"، قال: قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدًا.

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد منك الجد.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا في قضائك خير ما ختمت، واختم لنا بالسعادة فيمن ختمت.

دعاء ليلة القدر مستجاب

اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ.

اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

دعاء ليلة القدر قصير جدا

اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك، وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيزي يا غفار.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم اجعلني ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر.

اللهم إني أسالك توفيقاً في طريقي وراحة في نفسي، وتيسيراً في أمري، رب أعوذ بك من شتات الأمر، ومس الضر وضيق الصدر اللهم آمين.

اللهم في ليلة القدر أنزل شفائك كالمطر ويا رب استجب الدعاء.

اللهم اكتب لنا اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والإجابة لمن دعا.

يا رب في هذه الليلة المباركة أحل علينا العفو والغفران والأجر العظيم من أعالي السماء يا أرحم الراحمين.

دعاء ليلة القدر 2022

اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفاً بعبادك الصالحين.

اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا احتسب.

أدعية مختارة ليلة القدر

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي، "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني"

اللهم سخر لي حنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخره ويسر لي كل أمر عسير.

يا رب في هذه الليلة المباركة يا رب أحل علينا العفو والعافية والغفران والأجر العظيم من أعلي السماء يا أرحم الراحمين.

أعمال في ليلة القدر

قراءة القرآن الكريم

الصدقة

الصلاة

الاعتكاف في المسجد

كثرة الذكر والاستغفار والتسبيح

الاستغفار

علامات ليلة القدر

تكون فيها السماء صافية ويكون الطقس فيها معتدلاً

يشعر المسلم بالراحة والثقة

ليلة القدر في العشر الأواخر ولا سيما الليالي الفردية

تظهر الشمس بدون أشعة وتبدو كالقمر عندما يكتمل.