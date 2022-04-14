بالفيديو مصرع لاعب ريال مدريد السابق بحادث سير مُروع

لقي فريدي رينكون، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، مصرعه إثر تعرضه لحادث سير، مساء يوم الاثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه تم نقل اللاعب الكولومبي السابق فريدي رينكون إلى مستشفى في مدينة كالي الكولومبية، بعد أن ذكرت تقارير سابقة أن اللاعب كان في حالة حرجة، لكنها تدهورت مع مرور الوقت.

وتأكدت وفاة اللاعب دماغيا بعد الساعة 10 مساء أول أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد الأطباء الكولومبيون في أعقاب إجراء جراحة دقيقة ودخوله إلى العناية المركزة.

جاءت وفاة رينكون إثر تعرضه لحادث سير عند تقاطع شوارع في مدينة كالي، حيث اصطدمت سيارة اللاعب السابق بشاحنة، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص، نقلوا إلى مستشفيات مختلفة في المدينة.

وأفاد وكيل وزارة النقل المحلي إدوينغ كانديلو بأن الاصطدام وقع بين حافلة وسيارة على ما يبدو أن في داخلها أربعة أشخاص، وأن خمسة أشخاص أصيبوا في الحادث، من بينهم سائق الحافلة.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر تصادم الحافلة بالسيارة، وعلق كانديلو قائلا إن المقطع يوحي بأن إشارة المرور كانت حمراء عند عبور السيارة، مرجحا أن تكون السرعة هي السبب خلف الحادث.