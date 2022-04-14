أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس14/4/2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:14 م
14 ابريل 2022
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أسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس14/4/2022 ، تواصل أسعار الذهب في الأردن الاستقرار بالتزامن مع الازمة الروسية والأوكرانية التي أثرت على اسعار الذهب والعملات الرئيسية العالمية ، وتتفاوت اسعار الذهب في كافة المحال التجارية والسوق السوداء.

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني اليوم الخميس 14/4/2022

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 44.89 دينار   $63.32

سعر الذهب عيار 22  41.15 دينار   $58.04

اسعار الذهب عيار 21 39.28 دينار   $55.40

اسعار الذهب عيار 18 33.67 دينار   $47.49

سعر الذهب عيار 14  26.19 دينار   $36.93

سعر الذهب عيار 12  22.45 دينار   $31.66

اسعار أوقية الذهب     1,396 دينار   $1,969

اسعار جنيه الذهب      314.25 دينار $443.22

اسعار كيلو الذهب      44,892 دينار $63,315

سعر الذهب في الاردن بعملة دينار اردنى اليوم الخميس 14/4/2022

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

13 إبريل       45.13 39.49 33.85 26.33 22.57

12 إبريل       44.88 39.27 33.66 26.18 22.44

11 إبريل       44.57 39.00 33.43 26.00 22.29

10 إبريل       44.40 38.85 33.30 25.90 22.20

9 إبريل 44.41 38.86 33.30 25.90 22.20

8 إبريل 44.33 38.79 33.25 25.86 22.16

7 إبريل 44.04 38.54 33.03 25.69 22.02

6 إبريل 43.91 38.42 32.93 25.61 21.95

5 إبريل 43.82 38.34 32.86 25.56 21.91

4 إبريل 44.09 38.58 33.07 25.72 22.05

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