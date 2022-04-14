أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس14/4/2022

أسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس14/4/2022 ، تواصل أسعار الذهب في الأردن الاستقرار بالتزامن مع الازمة الروسية والأوكرانية التي أثرت على اسعار الذهب والعملات الرئيسية العالمية ، وتتفاوت اسعار الذهب في كافة المحال التجارية والسوق السوداء.

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني اليوم الخميس 14/4/2022

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 44.89 دينار $63.32

سعر الذهب عيار 22 41.15 دينار $58.04

اسعار الذهب عيار 21 39.28 دينار $55.40

اسعار الذهب عيار 18 33.67 دينار $47.49

سعر الذهب عيار 14 26.19 دينار $36.93

سعر الذهب عيار 12 22.45 دينار $31.66

اسعار أوقية الذهب 1,396 دينار $1,969

اسعار جنيه الذهب 314.25 دينار $443.22

اسعار كيلو الذهب 44,892 دينار $63,315

سعر الذهب في الاردن بعملة دينار اردنى اليوم الخميس 14/4/2022

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

13 إبريل 45.13 39.49 33.85 26.33 22.57

12 إبريل 44.88 39.27 33.66 26.18 22.44

11 إبريل 44.57 39.00 33.43 26.00 22.29

10 إبريل 44.40 38.85 33.30 25.90 22.20

9 إبريل 44.41 38.86 33.30 25.90 22.20

8 إبريل 44.33 38.79 33.25 25.86 22.16

7 إبريل 44.04 38.54 33.03 25.69 22.02

6 إبريل 43.91 38.42 32.93 25.61 21.95

5 إبريل 43.82 38.34 32.86 25.56 21.91

4 إبريل 44.09 38.58 33.07 25.72 22.05