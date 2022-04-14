قاآني: "إسرائيل" عاجزة أمام حزب الله ومرعوبة من أبطال فلسطين

قائد "قوة القدس" في حرس الثورة الإيراني العميد إسماعيل قاآني يشيد بالعمليات الفدائية في فلسطين، ويشير إلى أنّ الاحتلال بات عاجزاً أمام المقاومة في لبنان.

أكّد قائد "قوة القدس" في حرس الثورة الإيراني العميد إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، أنّ بلاده "سترد بقوة في حال تعرضت مصالحها لخطر في أي منطقة من العالم، على غرار استهدافها مقر الموساد في أربيل".

وأضاف قاآني، خلال كلمة في الذكرى السنوية الأولى على رحيل القيادي في حرس الثورة محمد حجازي، أنّ إيران "تدعم كل من يقف في وجه الكيان الصهيوني"، وأنّها "ستواصل هذا الطريق".

وعلّق على العمليات الفدائية التي تحصل مؤخراً في فلسطين قائلاً: "فلسطين لا تزال حرة، وأبطالها أدخلوا الرعب في نفوس الصهاينة".

وتابع متسائلاً: "شاب فلسطيني بطل أدخل الرعب في نفوس الصهاينة، فكيف يريدون تخويف الجمهورية الإسلامية من الكيان الصهيوني؟".

يأتي ذلك في وقت تشهد فلسطين عمليات فدائية متتالية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين، كان آخرها عملية إطلاق نار في "تل أبيب"، والتي أدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين، ووقوع أكثر من 15 إصابة.

كذلك، أكّد قاآني أنّ "الكيان الصهيوني اليوم بات يخشى أبطال المقاومة في لبنان بقيادة السيد حسن نصر الله ويتهرب منهم"، مشدداً على أنّ "بات عاجزاً أمامهم".