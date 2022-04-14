د. حمدونة : قلم الأسير الصحفي الفلسطيني يوازى بندقية

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس 14/4/2022 اتحاد الصحفيين الدوليين بالضغط على الاحتلال للإفراج عن ما يقارب من 16 صحفي فلسطيني في السجون الاسرائيلية منهم معتقلين إداريين بدون لائحة اتهام وبملف سرى ضمن قانون الطوارئ .

وأجاب د. حمدونة خلال ندوة نظمتها لجنة دعم الصحفيين في غزة، عن ثلاثة أسئلة، إلى أي مدى يشكل الصحفي الفلسطيني خطورة حقيقية على دولة الاحتلال، وهل يتعامل الأمن الإسرائيلي مع الصحفي كمعتقل مدنى بشكل مختلف عن الأسرى الآخرين ؟له حقوق أساسية أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وهل ينقطع عمل الصحفي عن مهنته بعد الاعتقال ؟

وأشار د. حمدونة إلى أن الصحفي الفلسطيني يشكل خطورة حقيقية من خلال عمله كونه يدحض الرواية الاسرائيلية التي تسوق ذاتها للعالم أنها واحة الديمقراطية وحقوق الانسان للعالم ، ويبين من خلال القلم والصورة انتهاكات الاحتلال المستمرة مشيراً أن تقرير الكاتب السويدي الشهير دونالد بوستروم والذي ساهم في كشف فضيحة سرقة الأعضاء من الفلسطينيين خلال العام 2009 كعمل صحفي شكل حالة ضغط كبيرة على الاحتلال وعلى شاكلته جهود الصحفيين الفلسطينيين والعرب .

وأضاف د. حمدونة أن دولة الاحتلال في تعاملها مع المعتقلين لا تفرق بين صحفي مدنى ، ولا مريض أو شيخ كبير أو طفل صغير أو أسيرة قاصر أو أم ولا تراعى أي خصوصية لأحد فى طريقة الاعتقال الوحشي ، وفى ممارسة التعذيب النفسي والجسدي، وفى الأحكام العسكرية الردعية غير القانونية ، وفى العزل الانفرادي ، وفى تفاصيل الحياة اليومية من الاستهتار الطبي والتفتيشات والاقتحامات ومنع الزيارات و أشكال التضييق اليومية .

وقال أن الأسير الصحفي لم ينقطع عن مهنته داخل الاعتقال، بل مارسها من خلال الصحافة الاعتقالية التي وصفها الاحتلال بالمتقنة والدقيقة في أعقاب مصادرة إحدى مجلات الأسرى لجمال خطها وما تضمنته من رسومات وفنون وكاريكاتير وزوايا متنوعة سياسية وتنظيمية وتربوية وأدبية واجتماعية ونضالية واعتقالية.

وتطرق د. حمدونة لقضية عميد الأسرى الصحفيين الأسير محمود عيسى والذى عمل مديراً لمكتب صحيفة "صوت الحق والحرية" في مدينة القدس والمعتقل منذ العام 1993 ، والذى تواصل في مهنته وكتاباته من خلال مجموعة من الكتب أهمها "المقاومة بين النظرية والتطبيق"، و"حكاية صابر"، ومجموعة قصصية "وفاء وغدر"، و"نظرية المؤامرة في القرآن الكريم"، و" تأملات قرآنية "، وكتاب "السياسة بين الواقعية والشرعية" و"دراسة نقدية لكتاب الأمير لمكيافيلي".