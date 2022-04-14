تعرف على أضرار الإكثار من شرب الماء على السحور

هناك العديد من العادات الغذائية الخاطئة التي يمارسها الناس في شهر رمضان المبارك، بسبب المعلومات غير الصحيحة والعادات الشائعة.

وقد تؤدي هذه الممارسات الخاطئة إلى ازدياد الصعوبات التي نواجهها خلال ساعات الصيام، كما تزيد من فرص الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي أو الصداع أو زيادة الوزن.

ومن بين هذه الممارسات الشائعة، شرب كمية كبيرة من الماء في وجبة السحور.

قد يعتقد البعض أن شرب الكثير من الماء في السحور أمر مفيد يساعد على تحمل العطش خلال ساعات الصيام في اليوم التالي، لكن في الواقع، هذا أمر خاطئ بل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة.

ينصح الأطباء بشرب لتر ونصف بين وجبتي الإفطار والسحور، لتجنب الإصابة بجفاف الجسم.

وعن أضرار شرب كميات كبيرة من الماء في وجبة السحور، قال خبراء التغذية: إن شرب الماء بكميات كبيرة، أمر لا يحتاجه الجسم، وقد يؤدي إلى عدة مشاكل، منها حدوث خلل في نسبة الصوديوم في الدم، ومن ثم تبدأ خلابا الجسم في الانتفاخ.

وهذا الانتفاخ يمكن أن يسبب مشاكل صحية عديدة، تتدرّج من خفيفة إلى مهددة للحياة.

كما حذر الموقع من أن التسمم المائي من أخطر المشاكل الصحية التي قد يواجهها الإنسان، لذلك ينصح بشرب 3 إلى 4 لترات من الماء يومياً فقط.

ومن أضرار شرب كميات كبيرة من الماء على السحور، زيادة عدد مرات التبول وعلى فترات متقاربة، الأمر الذي قد يسبب القلق أثناء النوم.

ولذلك، ينصح الأطباء بشرب كميات المياه على دفعات بين فترتي السحور والافطار وعدم تناولها مرة واحدة وأيضاً بشرب 10 أكواب من الماء على الأقل بين السحور والإفطار مما يساعد على منع جفاف الجسم في فترة الصيام خلال النهار.