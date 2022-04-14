هيئة الأسرى : الأسير عواوده يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 42 على التوالي

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها اليوم الخميس، أن الأسير خليل محمد خليل عواودة (40 عامًا) من مدينة الخليل ، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 42 على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة بحقه .

وأضافت الهيئة إن عواوده يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، ودوار وهزال، وعدم انتظام في نبضات القلب و مجرى التنفس، إضافة إلى صعوبة في الحركة، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن .

ولفتت الهيئة وعلى الرغم من خطورة وضعه الصحي إلا أن ما زالت إدارة السجون تتعمد في تجاهل وضعه الصحي وترفض نقله الى مستشفيات طبية وتكتفي بحجزه بما يسمى " عيادة سجن الرملة "

وتدين الهيئة استمرار كافة الجرائم وسياسة الإهمال الطبي التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى والمعتقلين ، كما تعتبرها تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية .

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في سجون الاحتلال عدة مرات .