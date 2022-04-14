اللجنة الدعوية للجهاد تدعو لشد الرحال للأقصى لمنع ذبح القرابين المزعومة

دعت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 14/4/2022 جماهير شعبنا في كل مكان لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الاقصى المبارك بتنظيم وتسيير الحافلات والقوافل بإستمرار ، للتواجد والمرابطة هناك ، وحماية المقدسات ، وعدم السماح لقطعان المستوطنين وجماعة أمناء الهيكل الإرهابية الحاقدة باقتحام وتدنيس المسجد الأقصى بذبح قرابينهم الكاذبة والمزعومة ، أو استفزاز مشاعر المسلمين والتنغيص على عبادتهم.

وطالبت اللجنة الدعوية الأمة العربية والإسلامية وعلمائها لتحمل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم تجاه نصرة المسجد الاقصى المبارك ؛ الذي هو جزء من عقيدة المسلمين وقضية شعبنا العادلة بالقول والفعل ، مشددة على ضرورة عدم الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والاستنكار وتكرار ترديد شعارات رنانة جوفاء دون فعل ، كترديد عبارة ( القدس خط أحمر ) وفي الواقع يتركون العدو الصهيوني يعيث فيها فسادا وإفسادا ، يعلو علوا كبيرا .

وبشأن يوم الأسير الذي 17/4 دعت الي ضرورة ملؤه بالتضرع إلى الله - عز وجل - وبالدعاء بأن يمن على أسرانا بالفرج القريب ، وبأن يفك أسرهم ويطلق سراحهم ويحررهم من سجون الأعداء عاجلا غير آجل ، والتطرق بخطبة الجمعة لما يتعرض له أسرانا البواسل من ممارسات همجية وغير آدمية وإجراءات عقابية من قبل السجان .

ووجه اللجنة الدعوية لجماهير شعبنا بإحياء هذا اليوم بالتضامن مع الأسرى والمعتقلين بالوسائل والسبل كافة ، وتفعيل قضيتهم في المحافل الدولية للمطالبة بإطلاق سراحهم ، وفضح جرائم وممارسات الاحتلال بحقهم ، ومشددة على ضرورة أن يصبح الدفاع عن قضية الأسرى والمعتقلين ، ومواجهة ممارسات الاحتلال الرامية إلى تطهير مدينة القدس عرقيا وتهويد المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياَ ، شغلَنا الشاغل وهمَّنا الوطني جميعا ، وعلى رأس سلم الأولويات الوطنية ، كما ونذكر بإحياء يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك .