نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية شهر نيسان الجاريّ

قال نادي الأسير الفلسطينيّ اليوم الخميس 14/4/2022، انّ قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 200 فلسطينيّ منذ بداية شهر نيسان الجاري، نصفها تركزت في الأيام السّتة الأخيرة، وذلك مع تصاعد العدوان على شعبنا.

وسُجلت فجر هذا اليوم 30 حالة اعتقال على الأقل حتّى اللحظة من بينهم أشقاء الشّهيد شأس كممجي الذي ارتقى صباح اليوم وهم أشقاء الأسير البطل أيهم كممجي بطل عملية (نفق الحرية)، علمًا أن عمليات الاعتقال ما تزال مستمرة، مع استمرار عمليات الاقتحام والمداهمة التي ينفذها جيش الاحتلال للعديد من المناطق والبلدات.

وأوضح نادي الأسير أنّ حالات الاعتقال سُجلت في كافة محافظات الوطن منذ بداية الشهر، إلا أنّها تركزت في محافظتي القدس وجنين، لافتًا إلى أنّه من بين المعتقلين عددًا من الجرحى، من بينهم (نور الدين جربوع، وأسيد حمايل، ونسيم شومان، ودانيال الجابر) حيث تحتجزهم سلطات الاحتلال في المستشفيات المدنية.

وأضاف أنّ غالبية المعتقلين تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وذلك منذ لحظة الاعتقال مرورًا بالتحقيق، عدا عن عمليات التّنكيل التي طالت عائلاتهم، بما فيها عمليات التّخريب داخل المنازل، وسياسة العقاب الجماعي والتّهديد.

ويؤكد نادي الأسير أنّه ومن خلال القراءة الحالية لعمليات الاعتقال فإن الفئات المستهدفة بشكل خاص فئة الشباب ومنهم من تعرض للاعتقال مرات عديدة، ومن بينهم أقرباء لأسرى وشهداء.

يذكر أنّ وتيرة الاعتقالات الحالية، هي بمستوى الوتيرة التي سُجلت خلال شهريّ نيسان وأيار العام الماضي.