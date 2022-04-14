بالفيديو ماذا قال والد الشهيد شأس "كممجي" بعد ارتقائه شهيد واعتقال أبنائه الثلاثة !

بصوت حمل في نبراته العزيمة والإصرار والتحدي قال والد الشهيد شأس كممجي والأسير أيهم أحد ابطال نفق الحرية ، خلال كشفه لتفاصيل ما حدث صباح اليوم "الاحتلال ومنذ ساعات الصباح اقتحمت المنزل واعتقلت 3 من أولادي وهم "عماد ، محرم ، وكرم " بعد تفتيش المنزل بالكامل.

وتابع " كنا خائفين ان يتم اعتقال شأس كونه يسكن في بعيداً عن اخوته ، وقد تعودنا ان يتم اقتحام كافة المنازل ولكنهم لم يعتقلوه ويأخدوه بل ان الله هو من أخده"

وأوضح ، كنا ننتظر اي خبر بخصوص شأس حتى سمعنا اصوات إطلاق نار ، ووصلنا خبر عن وقع إصابات بينهم شأس ، معتبراً انه وفور الوصول للمستشفى تم الاعلان عن استشهاده .

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استشهاد شابين برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان بمحافظة جنين صباح اليوم الخميس، ما يرفع الى خمسة عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الاخيرة (منذ صباح الاربعاء وحتى صباح الخميس) فضلا عن اصابة عشرات المواطنين برصاص الحي في ارجاء الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة كفردان في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية ان الشاب شأس الكممجي، شقيق الأسير أيهم الكممجي، والشاب مصطفى أبو الرب استشهدا برصاص الاحتلال في مواجهات شهدتها البلدة.