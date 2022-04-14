حماس تدعو للنفير في "فجر حماة الأقصى" لإفشال مخطط "ذبح القرابين"

استنفرت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) جماهير شعبنا المجاهد، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، لشد الرّحال في (فجر حماة الأقصى)، والاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة القادمة 15 نيسان/أبريل، الموافق 14 رمضان المبارك، دفاعًا عن القدس والأقصى، وحمايتهما من خطر الاحتلال وتغوّل المستوطنين، وإفشالًا لخطط تدنيس الحرم، فيما يسمّى "ذبح القرابين".

وقالت الحركة: "إنّ رباط أهلنا وشعبنا المتواصل في الفجر العظيم في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تعبير عن وحدة شعبنا وقوته في مواجهة الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه، وعن تمسّكه بحقوقه الوطنية؛ وفي القلب منها القدس المخضّبة بدماء الشهداء الزكيّة".