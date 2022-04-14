الأجنحة العسكرية في غزة في حالة استنفار قصوى رغم الاتصالات المصرية المستمرة

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس 14/4/2022، آخر المستجدات، حول التوتر الذي تشهده الأراضي المحتلة، واحتمالية انتقاله إلى قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة "حماس"، قولها: "إن الاتّصالات مع المصريين تواصلت بشكل مكثّف خلال الأيام الأخيرة، وسط تشديد فلسطيني على أن لا تراجع عن قواعد الاشتباك السابقة في ما يتّصل بمدينة القدس المحتلّة، وأن الضغط الذي يمارسه اليمين المتطرّف على حكومة الاحتلال لتمرير انتهاكاته الجسيمة ضدّ الأقصى، لن يتمّ السكوت عليه أبداً".

وخلال الاتّصالات، نبّهت حماس إلى أن أيّ انتهاك خطير مِن مِثل ذبح القرابين داخل المسجد، سيدفع إلى معركة مع قطاع غزة، فيما اقتحام مخيم جنين وتنفيذ عملية عسكرية كبيرة فيه، سيكون هو الآخر وصفة سريعة لإشعال المواجهة.

في المقابل، طلب المصريون من الفصائل الحفاظ على الهدوء في القطاع، مؤكدين وجود تطمينات إسرائيلية بعدم استفزازها، وإدامة التحسينات، وتسريع عملية إعادة الإعمار في غزة، وهو ما ردّت عليه المقاومة برفضها الفصل بين الساحات.

وفي ذات السياق، أكدت الصحيفة اللبنانية، أن الأجنحة العسكرية دخلت في حالة استنفار قصوى تشبه تلك التي تسود في مرحلة ما قبل المعركة، تحسّباً لاندلاع مواجهة جديدة مع العدو.