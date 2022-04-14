بالفيديو شاهد| اشتباكات عنيفة بين مقاومين والاحتلال في جنين وإطلاق النار على طائرة مسيرة

أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، النيران تجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، والتي تحلق في سماء مخيم جنين بالضفة المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في أكثر من منطقة، أدت لاستشهاد شابين منذ الصباح.

وأفاد شهود عيان، أن المقاومة أطلقت وابل من الرصاص تجاه أكثر من طائرة مسيرة تحلق بكثافة في سماء المخيم، خلال الليلة الماضية.

يشار إلى أن أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مناطق متعددة من محافظات الضفة الغربية، بالإضافة الى بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.