على وقع التوتر.. خطة استيطانية كبيرة جديدة جنوب القدس المحتلة

ذكرت مصادر عبرية اليوم الخميس 14/4/2022، أن ما تسمى لجنة التخطيط والبناء اللوائية "الإسرائيلية"، صادقت على ثلاثة مشاريع استيطانية كبيرة جنوب القدس المحتلة، تشمل بناء 600 وحدة استيطانية على أراضي الولجة وبيت صفافا وتوسيع المنطقة الصناعية على مشارف بيت لحم وإقامة فنادق.

وقالت ما تسمى بلدية الاحتلال في بيان لها، علقته على لوحة الإعلانات الخارجية، إنه تمت الموافقة أيضًا، على خطتين ضخمتين بمجمع المحطة تشتملان على 500 وحدة استيطانية في ثمانية مبانٍ من 10 إلى 5 طوابق ومناطق تجارية وتوظيفية وفنادق.

وأضافت: إن مجمع المحطة "القطار القديم" في حي الثوري جنوب البلدة القديمة، سيتم تحويله الى مركز تجاري وبناء 600 وحدة استيطانية، ومركز ثقافي وترفيهي صاخب في القدس في عطلات نهاية الأسبوع.

وأوضحت أنه تمت الموافقة على المخطط الثاني - "المجمع ج" - على مساحة حوالي 13.1 دونم، حيث تقترح الخطة إنشاء ثلاثة مبانٍ من 10 إلى 5 طوابق، مع 270 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة 70 غرفة فندقية و 3000 متر مربع للعمل والتجارة على جبهات تجارية على طول الشوارع، ومنطقة عامة مفتوحة بمساحة 2.3 دونم.

وأشارت رئيسة لجنة التخطيط بالإنابة شيرا تلمي باباي، منسقة منطقة القدس في إدارة التخطيط، إلى أن "كلا المخططين يمثلان تنفيذًا عمليًا للخطة الرئيسة التي اعتمدتها لجنة المنطقة مؤخرًا، وتهدف إلى إنشاء مركز مهم في مدينة نابضة بالحياة الثقافية والتجارية". على حد قولها.

يذكر أن مجمع المحطة-القطار العثماني القديم مقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 75 دونمًا، ويقع بين أحياء الثوري - أبو طور والباقة والمستعمرة الألمانية، وبين شارعي درويش بيت لحم - الخليل. ويستخدم المجمع حاليًا للترفيه، حيث توجد به مطاعم واستخدامات ثقافية وترفيهية، ويمر بحديقة السكك الحديدية.

ووفقًا للخطة الرئيسة المعدة والتي اعتمدتها اللجنة في عام 2021، والتي وضعت إطارًا لتطوير مجمع استيطاني وتوظيفي وفندقي مختلط، سيتم ربطها بالقطار الخفيف بالمستوطنات داخل وخارج حدود القدس - القطار الخفيف - والتلفريك الذي سيكون بمثابة مدخل إلى المدينة القديمة وحتى محطة السكك الحديدية الثقيلة، على طول الخط القادم من تل أبيب إلى المنطقة الصناعية في اللد.

وقررت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، تكليف ثلاث مخططات جديدة للتجديد الحضري في المدينة - في مستوطنات" كريات هيوفيل" وكريات مناحيم "وقطمونيم "، والتي تشمل بناء 600 وحدة استيطانية.