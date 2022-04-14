محدث بالفيديو والصور يرفع عدد الشهداء منذ الأمس لـ5... شهيـــــدان في جنين خلال مواجهات واسعة

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الخميس 14/4/2022 عن استشهاد شابين متأثرين بإصابتيهما نتيجة العدوان "الإسرائيلي" على محافظة جنين بالضفة المحتلة، وإطلاق النار بشكل مباشر صوبهم، مما يرفع عدد الشهداء خلال أقل من 24 ساعة لـ5.

وأعلنت وزارة الصحة عن أسماء الشهداء الذي ارتقوا برصاص الاحتلال وهم شأس كممجي شقيق أيهم كممجي أحد أبطال نفق الحرية ، والشهيد الثاني هو مصطفى أبو الرب .

وكان عدد من الشبان قد أصيبوا بينهم حالات خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لقرية كفر دان شمال غرب مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية: ان إصابة أحد المواطنين وصفت بالخطيرة ، وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزل أحد أسرى عملية نفق الحرية أيهم كممجي، وقامت بعمليات تفتيش وتخريب في المنزل قبل أن تنسحب وتعتقل اشقائه.

وخلال انسحاب قوات الاحتلال من البلدة دارت اشتباكات مسلحة بين المقاومين والجنود، حيث أصيب خلالها عدد من شبان البلدة من بينهم شقيق الأسير أيهم الكممجي.

وكان ثلاثة شهداء قد ارتقوا بالأمس أولهم الشهيد محمد حسن عساف (34 عاما)، والذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجده بمدينة نابلس ، بالإضافة الى ارتقاء الشاب عمر محمد عليان 20 عاما بعد إصابته برصاصة (حي) في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة، والفتى قصي الحمامرة (14 عامًا) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية حوسان ببيت لحم.

شهداء الضفة منذ صباح أمس وحتى اللحظة:

١.محمد حسن عساف-كفر لاقف شرق قلقيلية استشهد في نابلس

٢.قصي فؤاد حممامرة-حوسان غرب بيت لحم

٣.عمر محمد عليان-سلواد شمال شرق رام الله

٤.شأس كممجي-كفر دان شمال غرب جنين

٥.مصطفى ابو الرب-مسلية، استشهد في كفر دان

وأعلنت مصادر مطلعة ان عدد الشهداء الذي ارتقوا منذ بداية العام وحتى الأن 45 فلسطينيا بينهم 4 من فلسطيني الداخل المحتل .

وقالت المصادر أن عدد الشهداء من بداية شهر نيسان الجاري ١٦ فلسطينيا.

في حين بلغ عدد الشهداء منذ بدء سلسلة العمليات الفدائية الأخيرة قبل ٣ اسابيع، ٢٣ فلسطينيا ، ليكون نصيب منطقة جنين 13 شاباً

الشهيد شأس كممجي شقيق الاسير أيهم كممجي











