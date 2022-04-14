بالأسماء : اعتقالات في صفوف المواطنين بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الخميس 14/4/2022 اعتقالات في صفوف المواطنين ، من مناطق متفرقة بالضفة بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وفيما يلي بالأسماء اعتقالات في صفوف المواطنين
شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الخميس 14/4/2022 اعتقالات في صفوف المواطنين ، من مناطق متفرقة بالضفة بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وفيما يلي بالأسماء اعتقالات في صفوف المواطنين
١. المحرر جبريل شاهر الأطرش- الخليل
٢. المحرر أمير اشتية- نابلس
٣. المحرر مالك اشتية- تل غرب نابلس
٤. موسى دويكات- نابلس
٥. عمر إبراهيم موسى- الخضر جنوب بيت لحم
٦. المحرر إسلام فودة- مخيم نور شمس بطولكرم
٧. عدي شعبان- مخيم نور شمس
٨. المحرر حمزة صالح العطعوط- رام الله
٩. داود أبو سبيتان- القدس
اعتقالات مخيم نورشمس
10. نعمان مغير بردويل
11. إسماعيل عزت جابر
12. إسلام خالد فودة
13. هيثم مرعي شحادة
14. سعيد عزت جابر
15. عايد ابو حرب
16. عدي شعبان
.17. إيهاب الاشقر
18. علي جابر
19.أنس محمود جابر
20. موسى المشة
21. أحمد المشة
22. حسن المشة
يضاف للمعتقلين من جنين الأشقاء عماد ومحرم ومجد كممجي، والمحرر زكي صالح مرعي