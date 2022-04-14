أسعار الذهب في فلسطين بالشيكل والدولار اليوم الخميس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:17 ص
14 ابريل 2022
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صعدت أسعار الذهب اليوم في أسواق فلسطين اليوم الخميس 14 أبريل 2022، بالتوازي مع صعود الأسعار عالميا.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 14 ابريل 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في فلسطين، 203.99 شيكل (63.19 دولار)، مقارنة مع 203.68 شيكل (63.18 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في فلسطين اليوم، نحو 178.32 شيكل (55.29 دولار)، مقارنة مع 178.22 شيكل (55.28 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في فلسطين، مستوى 152.79 شيكل (47.41 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في فلسطين، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.83 شيكل (36.88 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في فلسطين

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في فلسطين، خلال التعاملات الصباحية، نحو 6.336 ألف شيكل (1965.8 دولارا)، مقارنة مع 6.334 ألف شيكل (1965 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في فلسطين (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.428 ألف شيكل (442.70 دولار)، مقارنة مع 1.426 ألف شيكل (442.27 دولار).

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