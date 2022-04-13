الاحتلال يمنع الآذان بالحرم الإبراهيمي ويرفع الأعلام "الإسرائيلية" عليه

منعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، رفع آذان المغرب والعشاء في الحرم الإبراهيمي الشريف في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وقامت برفع "الأعلام الإسرائيلية" عليه، كما اقتحم عشرات المستوطنين الساحة الشرقية للحرم.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بان قوات الاحتلال منعت رفع آذان المغرب والعشاء في الحرم الإبراهيمي وقامت برفع الأعلام الإسرائيلية عليه، كما قامت تلك القوات بالتنكيل بالمصلين وإعاقة وصولهم للحرم وإخضاعهم للتفتيش الجسدي للحد من توافدهم للصلاة فيه.

وأضافت المصادر: أن عشرات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال اقتحموا الساحة الشرقية للحرم وأقاموا حفلا صاخبا، لافتة إلى ان الاحتلال يحاول من وراء تلك الاعتداءات تعزيز وجود المستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف والحد من التواجد الكبير للمواطنين الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك.