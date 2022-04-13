شاهد: لحظة إحراق مركبة مستوطن في قرية حوسان غرب بيت لحم

أظهر مقطع فيديو متداول، للحظة إحراق الشبان لمركبة مستوطن في قرية حوسان غرب بيت لحم، خلال اندلاع مواجهات مساء اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بلدة حوسان في بيت لحم وبلدة سلواد شرقي رام الله.

وأكد وزارة الصحة، استشهاد الشاب عمر محمد عليان 20 عاما بعد إصابته برصاصة (حي) في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد فتى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة إنها أبلغت باستشهاد الفتى قصي الحمامرة (14 عامًا) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية حوسان.