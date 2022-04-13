العاروري يدعو للنفير والتصدي لاقتحامات الاحتلال وإسناد بلدة سلواد

دعا صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حما، مساء اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022 جماهير شعبنا للنفير العام والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمدن والبلدات المختلفة على امتداد الوطن المحتل.

كما العارويري في تصريح صحفي، أبناء شعبنا البطل وخاصة في رام الله والبيرة للنفير العام لمساندة الصامدين في بلدة سلواد، وكل مناطق الاشتباك، والالتحاق بأبطالها، والالتحام صفا واحدا لصد العدوان والحصار الصهيوني بكل الوسائل الممكنة.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بلدة حوسان في بيت لحم وبلدة سلواد شرقي رام الله.

وأكد وزارة الصحة، استشهاد الشاب عمر محمد عليان 20 عاما بعد إصابته برصاصة (حي) في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد فتى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة إنها أبلغت باستشهاد الفتى قصي الحمامرة (14 عامًا) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية حوسان.

وأفادت مصادر محلية بأن الفتى أصيب برصاص قوات الاحتلال بصورة حرجة، خلال مواجهات اندلعت في منطقة المطينة عند الشارع الرئيس للمدخل الشرقي للقرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تركت الفتى ينزف، ولم تسمح للطواقم الطبية بالاقتراب لتقديم الإسعافات الأولية له حتى ارتقى شهيدًا، مشيرةً إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الفتى ونقله في إحدى مركباته العسكرية.