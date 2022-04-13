%60 من الأكاديميين الأميركيين يعتبرون "إسرائيل دولة" الفصل العنصري

أظهر استطلاع جديد أن 60% من الأكاديميين والباحثين في دراسات الشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية اعتبروا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه "واقع دولة فصل العنصري".

وأجري استطلاع مشترك بين قسم القضايا الحرجة في جامعة ميريلاند ومشروع العلوم السياسية للشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن، وشمل 1729 أكاديميا من مختلف الجامعات الأميركية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي وأعلنت نتائجه اليوم، أن 61% يعتقدون ان حل الدولتين لم يعد ممكنا مقارنة مع 52% خلال استطلاع شهر شباط عام 2021 و57% في أيلول 2021، عندما أجريت جولتان سابقتان من الاستطلاع.

ويصف 60% الواقع الحالي بأنه "دولة واحدة شبيهة بالفصل العنصري"، وهذا أعلى بقليل من استطلاع شباط 2021 الذي سجل 59 بالمائة.