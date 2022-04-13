رئيس بلدية غزة يبحث مع الوادية سبل تعزيز المنتجات الفلسطينية الغذائية

استقبل الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة في مكتبه أمس، رجل الاعمال تامر الوادية الرئيس التنفيذي. لشركة هانوفر للصناعات، وذلك لبحث سبل تعزيز المنتجات المحلية الفلسطينية، ولفسح المجال للتسهيلات التي من الممكن إن تقدمها بلدية غزة لشركة هانوفر باعتبارها الشركة الرائدة في قطاع الألبان في فلسطين.

وقد بحث الطرفان سبل تعزيز المنتج الوطني الفلسطيني، الذي أثبت نفسه في السوق الفلسطيني، وإقبال المواطنين على شراءه منافساً المنتجات العربية والأجنبية التي تدخل قطاع غزة عبر المعابر التجارية.

بدوره ثمن الدكتور السراج دور شركة هانوفر بجودة الإنتاج الفلسطيني، والسعي الدائم من أجل الوصول للأمن الغذائي للمواطن في غزة

وطالب السراج خلال اجتماعه؛ على ان تكون هناك شراكة استراتيجية مع اتحاد الصناعات الغذائية، بصفته الاتحاد المسؤول عن تصنيع المنتجات الغذائية ويجمع كل المصانع الفلسطينية خاصة وان رجل الأعمال تامر الوادية هو عضواً في مجلس إدارة الاتحاد.

من جانبه تقدم السيد تامر الوادية بالشكر لبلدية غزة على عملهم المتواصل في الحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة غزة، من خلال نشر مهندسو الجمال في كل مكان، واتاحة الفرصة لشركة هانوفر بالمشاركة في إضاءة شوارع غزة الرئيسية بزينة شهر رمضان المبارك، واضاءة مركز رشاد الشوا الثقافي.

وفي نهاية اللقاء تقدم رئيس البلدية يحيى السراج من شركة هانوفر على إضاءة شوارع مدينة غزة والعمل على إبراز الأماكن الجمالية للمدينة في الشوارع العامة والاهتمام بمركز رشاد الشوا الثقافي