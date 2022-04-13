غانتس: لا نستبعد أي هجمات وجاهزون لأي تصعيد على أي من الجبهات

قال بيني غانتس وزير جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، إن الفترة الحالية حساسة للغاية ومن المستحيل تحديد أنه لن يكون هناك المزيد من الهجمات، رغم العمليات العسكرية المستمرة لإحباط أي هجوم جديد.

وأكد غانتس لـ" قناة 12 العبرية"، أن قواته ستواصل العمل في كل وقت من أجل إحباط أي هجمات، مستبعدًا أن يكون هناك أي تصعيد من غزة رغم الفترة الحساسة الحالية.

وحذر غانتس من إمكانية أن تصعّد حماس، مؤكدًا أن قواته جاهزة لأي تصعيد على أي من الجبهات واستخدام القوة المطلوبة لذلك.

وأشار إلى أنه ما يزال يحافظ على اتصال من وقت لآخر مع رئيس السلطة محمود عباس، قائلًا "نحن نحتاج إلى تقوية وتعزيز السلطة الفلسطينية وإضعاف حماس.. نريد تحسين الاقتصاد في الضفة وهذا مهم جدًا بالنسبة لنا".