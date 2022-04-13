مصر تدين تصاعد عنف وعمليات الاحتلال ضد الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، ما تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى واعتقال العشرات.

واكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، رفضه أي تحريض، بما في ذلك دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، مؤكدًا ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة.

واستشهد فتى برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى محمد فؤاد حمامرة وأصابته بجروح، وهو ما أدى إلى استشهاده فيما بعد، وفي الوقت ذاته منعت المواطنين من الاقتراب من المكان، وتقديم الإسعافات له.