بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للعام 2021-2022.

وسيحاول أتلتيكو مدريد قلب الطاولة على السيتيزنز بعد فوز الأخير بنتيجة 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بإنجلترا.

يدخل مانشستر سيتي المواجهة متفوقا بهدف مباراة الذهاب، فيما سيحاول أتلتيكو مدريد استغلال أرضية وجمهور الواندا ميترو بوليتانو.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

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