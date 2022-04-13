بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:37 م
13 ابريل 2022
أتلتيكو مدريد والسيتي.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء 13 ابريل 2022، بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للعام 2021-2022.

وسيحاول أتلتيكو مدريد قلب الطاولة على السيتيزنز بعد فوز الأخير بنتيجة 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بإنجلترا.

يدخل مانشستر سيتي المواجهة متفوقا بهدف مباراة الذهاب، فيما سيحاول أتلتيكو مدريد استغلال أرضية وجمهور الواندا ميترو بوليتانو.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

لمشاهدة المباراة بث مباشر اضغط هنا

متعلقات